Качественные МРТ–исследования в самарской клинике «Медгард»

В лечебно–диагностическом комплексе «Медгард» высокопольный магнитно–резонансый томограф SiemensMagnetomAera 1,5 Тл позволяет проводить точную диагностику всех органов и систем человека. Магнитно–резонансная томография считается одной из самых эффективных методик диагностики, достоинства которой сложно переоценить и при выявлении сложных патологий. Принцип действия основан на магнитных волнах, которые аппарат посылает на выбранный участок тела. На основании полученного ответа аппарат обрабатывает данные и строит трехмерное изображение, которое впоследствии интерпретирует рентгенолог. – Возможн