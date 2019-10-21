А до конца октября в «Медгарде» действует акция: все МРТ–исследования без введения контрастного вещества – 3200 рублей. Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Ю. Гагарина, 20Б. Тел.: 8(846) 260–76–76. samara.medguard.ruЛицензия ЛО-63-01-004515 от 07. 02. 2018г. выдана Министерством здравоохранения самарской области. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Качественные МРТ–исследования в самарской клинике «Медгард»
В лечебно–диагностическом комплексе «Медгард» высокопольный магнитно–резонансый томограф SiemensMagnetomAera 1,5 Тл позволяет проводить точную диагностику всех органов и систем человека. Магнитно–резонансная томография считается одной из самых эффективных методик диагностики, достоинства которой сложно переоценить и при выявлении сложных патологий. Принцип действия основан на магнитных волнах, которые аппарат посылает на выбранный участок тела. На основании полученного ответа аппарат обрабатывает данные и строит трехмерное изображение, которое впоследствии интерпретирует рентгенолог. – Возможн