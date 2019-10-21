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Качественные МРТ–исследования в самарской клинике «Медгард»

В лечебно–диагностическом комплексе «Медгард» высокопольный магнитно–резонансый томограф SiemensMagnetomAera 1,5 Тл позволяет проводить точную диагностику всех органов и систем человека. Магнитно–резонансная томография считается одной из самых эффективных методик диагностики, достоинства которой сложно переоценить и при выявлении сложных патологий. Принцип действия основан на магнитных волнах, которые аппарат посылает на выбранный участок тела. На основании полученного ответа аппарат обрабатывает данные и строит трехмерное изображение, которое впоследствии интерпретирует рентгенолог. – Возможн
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Качественные МРТ–исследования в самарской клинике «Медгард»
В лечебно–диагностическом комплексе «Медгард» высокопольный магнитно–резонансый томограф SiemensMagnetomAera 1,5 Тл позволяет проводить точную диагностику всех органов и систем человека.
Магнитно–резонансная томография считается одной из самых эффективных методик диагностики, достоинства которой сложно переоценить и при выявлении сложных патологий. Принцип действия основан на магнитных волнах, которые аппарат посылает на выбранный участок тела. На основании полученного ответа аппарат обрабатывает данные и строит трехмерное изображение, которое впоследствии интерпретирует рентгенолог. – Возможности диагностики и нашего аппарата МРТ позволяют проводить исследование всех органов и систем, – комментирует заведующий отделением лучевой диагностики самарской клиники «Медгард», кандидат медицинских наук Павел Михайлович Зельтер. – Мы можем использовать разные режимы, в зависимости от поставленной задачи. К примеру, при исследовании головного мозга при подозрении на кровоизлияние используется специальная программа, которая может указать на локализацию проблемы.
Аналогичные программы, работающие на повышение точности проводимой диагностики, применяются и при исследовании других органов, – пояснил доктор. По словам специалиста, помимо диагностики инсульта, МРТ показано при подозрении на рак молочной железы, в качестве дообследования при подозрении на рак шейки матки и рак предстательной железы у мужчин, а также для выявления патологий в суставах, органах брюшной полости и позвоночнике. – Ряд исследований необходимо проводить с введением контрастного вещества. Это требуется для лучшей визуализации происходящих процессов, – поясняет доктор. – По тому, как контраст ведет себя на разных участках исследуемой области, мы можем делать выводы о характере новообразований, их размерах, а также о функционировании органов. Как правило, исследование с контрастом назначает лечащий доктор, но если уже в процессе мы видим, что исследование не будет информативным без введения контраста, обсуждаем это с пациентом, объясняем и проводим диагностику. Исследование длится 20–30 минут. Для удобства и комфорта пациента в это время можно включить специальную подсветку, которая сократит дискомфорт от нахождения в полузамкнутом пространстве, а также включить музыку. Еще одна важная особенность аппарата в самарском Медгарде – повышенная грузоподъемность, которая позволяет проводить исследование и у людей массой тела до 170 кг, а также расширенное «окно», куда помещается пациент – 70 см вместо «стандартных» 60. По результату пациенту передают описание исследования, записанный на диск файл с изображениями, дают пояснения и рекомендации по тому, как быть дальше, к кому из врачей обратиться, если это требуется. МРТ почти не имеет противопоказаний и проводится даже младенцам. Есть лишь несколько «но»: МРТ противопоказано при наличии у пациента кардиостимулятора, металлическихимплантов (кроме зубных и ортопедических пластин) и других металлических деталей.
Российская клиника «Медгард» ведет прием пациентов из Казахстана. Необходима только предварительная запись. С собой можно взять результаты ранее проведенных анализов, УЗИ и других исследований, пройденных по месту жительства.
А до конца октября в «Медгарде» действует акция: все МРТ–исследования без введения контрастного вещества – 3200 рублей. Наш адрес: РФ, г. Самара, ул. Ю. Гагарина, 20Б. Тел.: 8(846) 260–76–76. samara.medguard.ru
Лицензия ЛО-63-01-004515 от 07. 02. 2018г. выдана Министерством здравоохранения самарской области. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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