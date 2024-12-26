Как 59-летняя бодибилдерша из Уральска ломает стереотипы о возрасте

В 59 лет Баян Давлетова вышла на сцену чемпионата по бодибилдингу и фитнесу, и зал замер. Уроженка Уральска, мама двоих детей, бабушка, этнограф, дизайнер и создатель творческих пространств, заняла второе место на Кубке Казахстана. Её путь в спорт начался неожиданно.

В 59 лет Баян Давлетова вышла на сцену чемпионата по бодибилдингу и фитнесу, и зал замер. Уроженка Уральска, мама двоих детей, бабушка, этнограф, дизайнер и создатель творческих пространств, заняла второе место на Кубке Казахстана. Её путь в спорт начался неожиданно.

Фото предоставлено Баян Давлетовой

— У меня с детства сколиоз левого плеча, после перенесённого ковида я стала ощущать дискомфорт в спине. Решила укрепить мышцы. А мы знаем, что мышечная сила — одно из наиболее важных физических качеств человека. Высокий уровень силовых способностей существенно улучшает качество жизни: позволяет комфортно двигаться в течение дня, выполнять бытовые задачи, а также поддерживать здоровье опорно-двигательного аппарата. Таким образом, я оказалась в фитнес-зале, — рассказывает Баян.

Опыта в спорте у женщины не было. В зал она пришла в конце января 2024 года, а ранее ограничивалась пешими прогулками, ездой на велосипеде, плаванием в бассейне. Девять лет назад она даже пробовала себя в фитбоксе. К своему первому чемпионату Баян готовилась около четырёх месяцев.

Фото предоставлено Баян Давлетовой

— Спорт мне нравится, планирую дальнейшие выступления. Это была очередная поставленная цель на текущие полгода. Моё окружение — семья, дети, внуки — рады моему успеху. Тренируюсь с удовольствием три раза в неделю. Тренировки нужно просто любить, также как свою работу, семью и здоровое окружение. Диету никогда не держала. Люблю вкусно поесть, люблю сладкое и хлеб. Естественно, перед соревнованиями, во время «сушки», сокращала рацион питания. С детства в нашей семье была привычка есть правильно: овощи, фрукты, каши, разнообразная еда, богатая углеводами и белками. Сейчас это модно называют «правильным питанием, — делится Баян Давлетова, серебряный призёр соревнований по бодибилдингу.

Фото предоставлено Баян Давлетовой

По словам серебряной призёрки, она человек очень дисциплинированный и ответственный. На протяжении всех 10 месяцев не было пропусков. Желания бросить спорт у неё не возникало.

— Я создавала новое тело, более сильное и активное. Пока мышцы работают, ты активна. Тренеры удивлялись моей дисциплине, выносливости и ответственности, — говорит Баян.

Фото предоставлено Баян Давлетовой

По образованию Баян — учитель изобразительного искусства, черчения и трудового обучения на фрезерно-токарном станке. Она также психолог, этнограф. Её научная работа - «Традиционная казахская одежда в западном регионе». Баян — дизайнер, автор более 800 сценических костюмов и учебников, а также основатель арт-пространств: изостудии Ars Longa, Art Potter — первой коммерческой студии гончарного дела в Уральске, и Ozin Jasa — творческого пространства, созданного в Алматы. Сейчас она планирует новый проект, связанный со спортом.

— У меня много разных увлечений, потому что я творческая личность. В 2023 году у меня появились новые интересы: это горы. Одна из самых высоких вершин, которую я покорила, — четырёхтысячник (4000 метров) над уровнем моря. У меня уже шесть пиков. Увлеклась сапбордом, хотя плавать самостоятельно до сих пор не умею. Люблю конные прогулки. Пробовала совершить прыжок с парашютом. Участвовала в марафонах и входила в первую пятёрку с хорошими результатами. В бодибилдинге и фитнесе я пока новичок. На своём первом соревновании — Кубке Казахстана — я завоевала серебро в ростовой категории до 170 см. Участницы были разного возраста, причём соперницы моложе меня в два с половиной раза, — сказала Баян.

Родственники и близкие Баян положительно относятся к её занятию спортом, а единомышленники тем более приветствуют её успехи. «Әжека, какая ты красивая!» — кричали внуки во время её выступления. «Мама, ты самая лучшая!» — восхищались дочери. «Баян, так держать! Ты супер!» — восторгались друзья. «Вы молодец! Шикарная! Обалдеть! Дерзайте!» — ликовали зрители, болельщики и подписчики.

— В спорте нет возрастных ограничений. Я себя тоже не ограничиваю. Всё в меру, согласно своему возрасту и физическим возможностям. В социальных сетях многие благодарят меня за мотивацию и за то, что я убрала некоторые стереотипы. Порой стереотипы содержат искажённый или подчеркнуто негативный образ объекта — тогда их называют предубеждениями или предрассудками, — заключила Баян Давлетова.

Фото предоставлено Баян Давлетовой