Как будут решать вопрос с переполненными автобусами в Уральске

В городе автобусные парки ежегодно обновляют и на сегодняшний день износ автопарков составляют 25%. Перевозчики понимают, что стоять на месте не выход, они берут льготные кредиты на эти нужды.

Аким Уральска Мурат Байменов отметил, что в городе автобусные парки ежегодно обновляют и на сегодняшний день износ автопарков составляют 25%.

— Перевозчики понимают, что стоять на месте не выход, они берут льготные кредиты на эти нужды. Перегруз у нас происходит в основном в часы-пик, в утреннее время автобусы плотно забиты. Уже с 10:30 до 13:00, автобусы полупустые. Вечером они снова переполнены. Это мы обсуждали с перевозчиками, вопрос решаем поэтапно. Увеличить количество автобусов, чтобы они курсировали целый день, это тоже не выход. Вы понимаете, что эти перевозки мы субсидируем за счёт городского бюджета. Поэтому мы предлагаем, чтобы в часы-пик добавляли количество автобусов, а в другое время им курсировать нерационально, — пояснил Мурат Байменов.

Заместитель акима Уральска Азамат Халелов дополнил, что ежедневно на линию выезжают 280 автобусов. Ежегодно порядка 5,2 миллиарда тенге государство выплачивает субсидирование, это как раз та потраченная разница, которые не дополучают автобусные парки.