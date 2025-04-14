Как будут решать вопрос с переполненными автобусами в Уральске

Аким Уральска Мурат Байменов отметил, что в городе автобусные парки ежегодно обновляют и на сегодняшний день износ автопарков составляют 25%.
— Перевозчики понимают, что стоять на месте не выход, они берут льготные кредиты на эти нужды. Перегруз у нас происходит в основном в часы-пик, в утреннее время автобусы плотно забиты. Уже с 10:30 до 13:00, автобусы полупустые. Вечером они снова переполнены. Это мы обсуждали с перевозчиками, вопрос решаем поэтапно. Увеличить количество автобусов, чтобы они курсировали целый день, это тоже не выход. Вы понимаете, что эти перевозки мы субсидируем за счёт городского бюджета. Поэтому мы предлагаем, чтобы в часы-пик добавляли количество автобусов, а в другое время им курсировать нерационально, — пояснил Мурат Байменов.
Заместитель акима Уральска Азамат Халелов дополнил, что ежедневно на линию выезжают 280 автобусов. Ежегодно порядка 5,2 миллиарда тенге государство выплачивает субсидирование, это как раз та потраченная разница, которые не дополучают автобусные парки.
— На сегодняшний день общая сумма субсидий составляет порядка 8 миллиардов тенге. Это колоссальная сумма. Вся проблема в том, что все маршруты города едут с одного края города на другой край. Чем длиннее маршрут, тем дороже для государства. В этом году мы хотим начать большую проектную работу по оптимизации маршрутов. Для этого нужна специальная лицензионная организация, мы ищем такую, которая подходит под требования акимата. То есть она должна сделать полный анализ города и определить какие маршруты нужны, а какие нет. Например, по проспекту Абулхаир хана курсируют 7-8 маршрутов и каждый из них субсидируется. Мы должны разгрузить бюджет и в тоже время не потерять качество обслуживания. Жители жалуются, что автобусы в часы-пик переполнены. Здесь нужно внедрять дифференцированный тариф, — заключил Халелов.