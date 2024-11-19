Как будут штрафовать казахстанцев на загородных автотрассах

С 4 декабря 2024 года в Казахстане вступает в силу новая система контроля за соблюдением скоростного режима на загородных трассах. Водителей начнут штрафовать за превышение средней скорости на прямолинейных участках межгородских и республиканских дорог, расположенных между камерами.

С 4 декабря 2024 года в Казахстане вступает в силу новая система контроля за соблюдением скоростного режима на загородных трассах. Водителей начнут штрафовать за превышение средней скорости на прямолинейных участках межгородских и республиканских дорог, расположенных между камерами.

Как сообщил официальный представитель МВД Казахстана Шынгыс Алекешев, это нововведение направлено на повышение безопасности на трассах и предотвращение так называемой «гонки» водителей, которые, зная о местоположении камер, сбрасывают скорость перед ними, а затем вновь разгоняются.

Теперь измерение скорости будет проводиться не только перед камерой, как это было ранее, но и между ними. Это значительно усложнит маневры, при которых водители ранее пытались обойти систему, снижая скорость только в момент проезда камеры. Новая система будет фиксировать среднюю скорость на участке дороги между камерами, и если она превышает допустимый лимит, водителю будет выписан штраф.

Размер штрафа

Штрафы за превышение средней скорости будут варьироваться в зависимости от того, насколько именно водитель превысил установленный лимит. Система будет охватывать участки, где скорость ограничена 60, 90 или 120 км/ч, в зависимости от категории дороги и ее состояния. Водителям важно учитывать, что с 4 декабря они будут не только контролировать свою скорость на отдельных участках, но и учитывать ее на всем отрезке пути между камерами.

Чем больше превышение скорости, тем выше штраф. Это нововведение направлено на устранение пробелов, когда водители могли безнаказанно ускоряться между камерами, зная, что не будут пойманы за нарушение на длинных участках трасс.

Нововведения также коснутся мопедов

С 4 апреля 2025 года на владельцев мопедов также начнут распространяться новые правила, аналогичные тем, которые касаются автомобилистов. Это означает, что мопеды, как и другие транспортные средства, будут обязаны соблюдать установленные скоростные ограничения, а за их нарушение также будут введены штрафы. Таким образом, мопедисты станут полноценными участниками дорожного движения и будут контролироваться по тем же правилам, что и автомобилисты.

Как это будет работать

Новая система контроля будет функционировать на участках дорог, где установлены камеры для фиксации средней скорости. Камеры будут фиксировать время, за которое транспортное средство проходит участок между камерами, и вычислять его среднюю скорость. Если она превышает установленный лимит, водитель получит штраф.

Согласно нововведениям, средняя скорость будет определяться на прямолинейных участках дорог республиканского значения, где установлены сертифицированные контрольно-измерительные приборы.

На данный момент в Казахстане функционирует уже 94 такие камеры. Средняя скорость будет рассчитываться автоматически, исходя из времени прохождения автомобиля на участке между камерами и длины этого участка.