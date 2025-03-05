Как КПО развивает экономику Западно-Казахстанской области и почему это важно?

Западно-Казахстанская область является одним из ключевых индустриально-аграрных регионов Казахстана, где фундаментом экономики остается нефтегазовая промышленность. За январь-сентябрь 2024 года объем валового регионального продукта (ВРП) региона составил 3,3 млрд. тенге, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВРП формируется преимущественно за счет производства товаров (57,7%), тогда как на сферу услуг приходится 33,3%.Ведущую роль в экономическом развитии региона играет Карачаганакское месторождение – одно из крупнейших в мире месторождений нефти, газа и газов

Западно-Казахстанская область является одним из ключевых индустриально-аграрных регионов Казахстана, где фундаментом экономики остается нефтегазовая промышленность. За январь-сентябрь 2024 года объем валового регионального продукта (ВРП) региона составил 3,3 млрд. тенге, увеличившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВРП формируется преимущественно за счет производства товаров (57,7%), тогда как на сферу услуг приходится 33,3%.

Ведущую роль в экономическом развитии региона играет Карачаганакское месторождение – одно из крупнейших в мире месторождений нефти, газа и газового конденсата. Управление этим стратегическим активом осуществляет консорциум «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО). В 2024 году КПО добыла 143,3 млн. баррелей нефтяного эквивалента, включая стабильные и нестабильные жидкие углеводороды, экспортный сырой газ и очищенный газ для внутреннего потребления. На месторождении эксплуатируются 132 добывающих и 23 нагнетательных скважины, а общее количество скважин достигает 577.

Помимо добычи и экспорта, компания делает акцент на экологическую устойчивость и декарбонизацию. Уровень утилизации газа достиг 99,95%, что соответствует мировым стандартам. КПО внедряет инновационные решения в области энергоэффективности, снижения выбросов метана и поиска низкоуглеродных альтернатив. В начале 2024 года компания присоединилась к программе ООН «Партнерство по управлению метаном из нефтегазового сектора 2.0», подтверждая приверженность международным экологическим инициативам.

Большое внимание уделяется развитию местного содержания и поддержке отечественных подрядчиков. В базе данных КПО зарегистрировано более 6 658 казахстанских поставщиков, а общий объем местного содержания с момента подписания ОСРП в 1997 году превысил $10,8 млрд. В 2024 году этот показатель составил $679,7 млн, или 65% от всех выплаченных контрактов. В рамках текущих проектов доля местного содержания в закупе товаров увеличилась на 18%, что демонстрирует стремление КПО к поддержке национального производства.

Развитие социальной инфраструктуры – еще одно важное направление работы КПО. В 2024 году компания завершила строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в поселке Казталовка и селе Таскала, а также новых школ в селах Саралжын и Жарсуат. Всего с 1998 года на средства КПО было возведено более 250 социальных объектов, включая школы, больницы, спортивные центры и дороги. На сегодняшний день инвестиции акционеров консорциума в разработку Карачаганака достигли $32,8 млрд.

Летом 2024 года компания завершила строительство объектов 1-го этапа Проекта Расширения Карачаганака (ПРК-1А), который имеет стратегическое значение не только для нефтегазовой отрасли Казахстана, но и для всей экономики страны. Введение в эксплуатацию пятого компрессора обратной закачки газа позволит увеличить объемы поддержания пластового давления и повысить эффективность добычи. В рамках проекта были построены новые установки по сжатию и осушке газа, необходимые для подготовки и обратной закачки.

Стабильная работа Карачаганакского месторождения приносит значительные налоговые поступления в бюджет Республики Казахстан, а новые проекты расширения обеспечат дальнейший рост доходов страны.

Помимо промышленных проектов, КПО активно участвует в социальных инициативах, направленных на поддержку сельского хозяйства и предпринимательства. В декабре 2024 года в г. Аксай прошел тренинг в рамках проекта «Батыс АгроХаб», который помогает фермерам Западного Казахстана освоить современные агротехнологии и получить грантовую поддержку. Проект реализуется при финансовой поддержке компаний Shell и Eni, а КПО оказывает административную и логистическую помощь. По итогам тренинга 34 участника получили сертификаты и возможность подать заявки на грантовое финансирование в 2025 году.

Программы КПО по поддержке малого бизнеса и развитию социальной инфраструктуры вносят значительный вклад в улучшение качества жизни населения региона. Фермеры получают новые возможности для роста, молодое поколение – современные школы и спортивные объекты, а экономика региона – устойчивый приток инвестиций. Таким образом, деятельность КПО выходит далеко за рамки добычи углеводородов, играя ключевую роль в долгосрочном развитии Западно-Казахстанской области и всего Казахстана.