Как отдохнут казахстанцы на День Республики

При пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 25, 26, 27 октября, при шестидневной: 25 октября - выходной, 26 октября - рабочий день, 27 октября будет выходным.

В текущем году День Республики выпадает на пятницу, 25 октября.

Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 25, 26, 27 октября, при шестидневной: 25 октября - выходной, 26 октября - рабочий день, 27 октября будет выходным.

Напомним, День Республики является единственным национальным праздником Казахстана и отмечается ежегодно 25 октября. В качестве национального был установлен в 1995 году, в 2009 году был исключен из списка государственных праздников, а в 2022 году был установлен вновь.

Ранее на портале электронного правительства была опубликована информация, что в 2024 году у граждан появится 11 дополнительных выходных.