Как угоняют автомобили зимой?

Когда хозяин обнаруживает, что заведенная машина закрылась, он идет домой за вторым ключом. В этот момент преступники открывают авто и уезжают, а в салоне часто остаются телефон и документы владельца.

Зимой часто угоняют автомобили во время прогрева, когда хозяин оставляет её во дворе. Специалист по защите от угона Андрей Кондрашов объяснил Газете.Ru, что машины с сигнализациями, которые можно взломать, становятся легкой добычей.

— Владелец запускает двигатель, закрывает дверь и начинает чистить снег. В этот момент угонщики, находясь рядом (в пределах 50 метров), перехватывают сигнал с брелока, когда машина снимается с охраны. Потом, пока хозяин очищает снег, угонщики просто закрывают машину, — объяснил эксперт.

Когда хозяин обнаруживает, что заведенная машина закрылась, он идет домой за вторым ключом. В этот момент преступники открывают авто и уезжают, а в салоне часто остаются телефон и документы владельца.

Чтобы не стать жертвой угона, эксперт советует не оставлять заведенную машину без присмотра, если двери вдруг закрылись сами.

Эксперт добавил, что не все сигнализации можно так взломать. Например, устройства с диалоговым кодом и индивидуальным шифрованием защищены надежнее.