Как выглядело частичное затмение Солнца

Частичное солнечное затмение произошло 25 октября. Фото tipavlo.dar в Instagram Она началось на территории Исландии, а завершилось в районе Аравийского моря. Его было видно в 89 странах. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar) Луна временно закрыла Солнце на 60-80%. Жители Казахстана наблюдали за явлением и делились снимками в социальных сетях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar) Следующее похожее затмение произойдёт в ноябре 2040 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павл