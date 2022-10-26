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Социум

Как выглядело частичное затмение Солнца

Частичное солнечное затмение произошло 25 октября. Фото tipavlo.dar в Instagram Она началось на территории Исландии, а завершилось в районе Аравийского моря. Его было видно в 89 странах. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar) Луна временно закрыла Солнце на 60-80%. Жители Казахстана наблюдали за явлением и делились снимками в социальных сетях. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar) Следующее похожее затмение произойдёт в ноябре 2040 года. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павл
Дана Рахметова
Как выглядело частичное затмение Солнца
Частичное солнечное затмение произошло 25 октября.
Как выглядело частичное затмение Солнца
Как выглядело частичное затмение Солнца
Фото tipavlo.dar в Instagram Она началось на территории Исландии, а завершилось в районе Аравийского моря. Его было видно в 89 странах.
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Луна временно закрыла Солнце на 60-80%. Жители Казахстана наблюдали за явлением и делились снимками в социальных сетях.
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

Следующее похожее затмение произойдёт в ноябре 2040 года.
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

 
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Публикация от Is.Mirsaitov (@rem.photographer)

 
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Публикация от Фотограф Санкт-Петербург Москва (@kastusikov)

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Казахстан Затмение

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