Как выглядят дачи Уральска после паводка и какие проблемы у оставшихся там жить

Большая вода оставила за собой множество последствий. После того, когда вода спала картина на дачных участках была ужасающей.

Большая вода оставила за собой множество последствий. После того, когда вода спала, картина на дачных участках была ужасающей. Тогда многие постройки смыло водой, унесло уличные туалеты, обрушились крыши домов, да и сами строения, повалило ограждения и деревья, вымыло насаждения. Повсюду была разбросана техника, мусор, а земля покрылась илом.

В дачных домиках, которые выстояли большую воду, стоял резкий запах сырости, стены и фундаменты покрылись плесенью. После этого власти приняли решение выдать квартиры тем, у кого дачный домик был единственным жильём. Многие семьи благополучно получили жилье и уже обосновались в них. При этом одним из условий было то, что полуразрушенные дачные участки снесут, по сути там теперь должны быть пустыри, а землю передадут в лесной фонд.

Журналисты «МГ» побывали на дачах. Теперь они мало похожи на благополучные зимние улочки, где раньше люди самостоятельно расчищали снег и вели быт. В садоводческих товариществах остались уцелевшие дома после паводка, только они мало похожи на жилые. К примеру, если взять садоводческое общество «Стеновик» (район Меловых горок), то проехав по улице Виноградная, мы встретили только голодных бродячих псов.

Если раньше это была густонаселённая улица, то сейчас остались одинокие домики, по бокам которых нет соседей. Некоторые участки полностью расчищены, но большинство завалены строительным мусором, разбросана сломанная мебель, одежда, посуда, игрушки. Видны горы бетонных плит и кирпичей. Лежат разваленные хозпостройки и полуразрушенные дома.

Мы обратились в отдел ЖКХ Уральска, узнать почему до сих пор не очистили от хлама нежилые участки на дачах. Главный специалист отдела ЖКХ Уральска Ерген Салимов ответил, что там наведут порядок, но для этого нужно время.

— Летом 2024 года разрушенные дома стали убирать компании, с которыми мы заключили договор на эти работы. Таких компаний насчитывается 27. Работы на этой неделе возобновили. 1409 домов уже полностью демонтировали, а строительный мусор вывезли на городской полигон. Работы продолжаются. В планах снести еще 2700 полуразрушенных домов, — пояснил Ерген Салимов.

Стоимость затрат на снос домов в ЖКХ озвучивать не стали. По словам спикера, любые возникшие проблемы в этой сфере они не оставляют без внимания. Если вдруг работники компании, занимающиеся сносом повредят, к примеру, соседний забор, то они его восстановят в обязательном порядке.

Председатель правления Западно-Казахстанского общества садоводов и огородников Андрей Заозёров рассказал, что после паводка у дачников появилось ещё больше проблем, чем раньше. Только в садоводческом товариществе в Зачаганске на постоянной основе проживают примерно 10 тысяч человек (согласно информации председателей). На других дачных обществах проживают порядка 4-6 тысяч человек.

— Для тех, кто остался жить на дачах возникли проблемы. Раньше управление образования предоставляло школьный автобус на первые и вторые дачные общества для подвоза детей в школы, сейчас же это нерентабельно, потому что количество проживающих учеников сократилось. Те школьники, которые остались, теперь добираются самостоятельно, — говорит председатель правления.

Он отметил, что состояние внутри садоводческих товариществ кардинально поменялось. Многие получили жильё и уехали, а те, кто остались пытаются наладить быт.

— Поливная система после паводка осталась в разрушенном состоянии и восстановили её только единицы. В 2024 году сбора урожая толком не было. В 2025 году нас ждёт такая же ситуация. Люди скорее всего откажутся от дач, если им не окажут помощь по восстановлению полива и дороги. Необходимо восстановить хотя бы просёлочные дороги. Самостоятельно делать это невозможно, слишком большие расходы, — отмечает спикер.

Заозёров говорит, что после паводка системы газоснабжения уже восстановили. Хотя с наступлением морозов люди стали жаловаться на низкое давление в системе.

— Подрядчики после паводка отказались восстанавливать систему газоснабжения и этим занимался облгаз. Сейчас же неизвестно, кто займётся обслуживанием и этот вопрос надо решать, — сказал председатель дачных обществ.

Что касается электричества, то после паводка затопило электроподстанции и дачники на свои средства провели ремонт.

— По поводу сноса тоже была масса жалоб. Были случаи, когда дома функционировали на хозяев двух дачных участков. С одной стороны семья получила жилье, а вторая нет. Председатели не пускали подрядчиков сносить такие дома. Этот спор смогли остановить и сейчас снова непонятно, как будут решать вопросы с такими домами. Потому что если половину дома снесут, то вторая также должна быть признана непригодной для проживания, — пояснил Андрей Заозёров.

Он говорит, что картина на дачах вызывает тревогу. Большая часть домов находится в полуразрушенном состоянии. К примеру, из 200 домов остались лишь 30-40. Все они существовали за счёт членских взносов. Сейчас территория огромная, а дачников мало. Суммы членских взносов люди не потянут, а быт создавать для них нужно.