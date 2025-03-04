Какие знаки зодиака идеально подходят друг другу в постели

Они также обладают впечатляющей выносливостью, так что приготовьтесь к настоящему марафону.

Овен

Овны серьезно настроены на соперничество, поэтому будут стараться изо всех сил, чтобы произвести впечатление и покорить вас.

Лучший секс-партнер для Овна: Весы, Скорпион, Лев и Стрелец.

Телец

Они любят теплые, уютные и сексуальные объятия с любимым человеком. Они также обладают впечатляющей выносливостью, так что приготовьтесь к настоящему марафону.

Лучший секс-партнер для Тельца: Весы, Дева, Скорпион и Козерог.

Близнецы

Близнецы хитры и любят азарт. Секс для них — это еще одна игра: ролевые игры, игрушки, новые позиции, интересные аксессуары. Вы уверены, что сможете удержаться на их уровне?

Лучший секс-партнер для Близнецов: Весы, Водолей, Дева и Стрелец.

Рак

Они знают, на какие кнопки нажать, чтобы вы перешли на новый уровень ощущений. Они чувствуют людей, ум, тело и душу и учитывают эти три элемента при занятии любовью.

Лучший секс-партнер для Рака: Рыбы, Скорпион, Козерог и другие Раки.

Лев

У Львов большое либидо, и они оценивают свои отношения по качеству и количеству секса. Для них это жизненно важный компонент, и они любят, чтобы все было пикантно и живо.

Лучший секс-партнер для Льва: Овен, Стрелец, Водолей и другие Львы.

Дева

Девы всегда удивляют своих партнеров чувственностью и воображением в постели, так что не судите о книге по ее обложке.

Лучший секс-партнер для Девы: Телец, Близнецы, Козерог и Рыбы.

Весы

Венера наделила всех Весов природным пониманием того, как дарить и получать удовольствие.

Лучший секс-партнер для Весов: Овен, Близнецы, Водолей и Телец.

Скорпион

Скорпионы любят расширять границы, развратничать и доводить все до «100» по шкале запредельного.

Лучший секс-партнер для Скорпиона: Телец, Рак, Овен и другие Скорпионы.

Стрелец

Огненный знак, управляемый Юпитером, планетой изобилия, готов на все, в любое время и в любом месте. Секс на свежем воздухе — это их конек.

Лучший секс-партнер для Стрельца: Близнецы, Лев, Овен и Рыбы.

Козерог

Если Козерог доверяет вам, хочет вас и чувствуют себя с вами в безопасности, то проявит к вам такую степень внимания, страсти и понимания, которую трудно найти у другого знака.

Лучший секс-партнер для Козерога: Дева, Телец, Рак и другие Козероги.

Водолей

Они любят экспериментировать и обладают внутренней уверенностью, которая очень привлекательна.

Лучший секс-партнер для Водолея: Лев, Близнецы, Весы и другие Водолеи.

Рыбы

Рыбы — это очень изящные, сексуальные и чувственные люди. Они привлекают партнеров качеством и тонкостью своих прикосновений и умений. Рыбы точно знают, как заставить вас растаять.

Лучший секс-партнер для Рыб: Скорпион, Рак, Стрелец и Дева.

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