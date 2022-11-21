Какой штраф влечёт выход на лёд

За последние пять лет в ЗКО в осенне-зимний период утонули 14 человек, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Начальник управления гражданской обороны в ЗКО Темиржан Танжанов предупредил жителей - несмотря на желание покататься и порыбачить на замёрзших водоёмах, надо помнить о риске провалиться под лёд и оказаться в холодной воде. В осенне-зимний период 2021 - 2022 годов в регионе утонули 14 человек, трое из них дети. Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 сантиметров, а для организации массовых мероприятий и заезда на машине - не менее 25 сантиметров. Ни