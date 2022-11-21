Какой штраф влечёт выход на лёд

- выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;
- собираться группами на отдельных участках льда;
- приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;
- выезжать на транспортных средствах за пределы переправ.
- выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости.
- свисток,
- спасательные шильца,
- спасательный жилет,
- верёвка диаметром не менее 11 миллиметров, длинной не менее 12 метров,
- палка длиной не менее двух метров,
- мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.
- пробивать более двух лунок на ограниченной площади;
- разводить огонь.
- Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах в соответствии со статьей 412 КоАП РК влечет штраф на физических лиц в размере семи месячного расчетного показателя (21 441 тенге), - сказал Темиржан Танжанов.Если на ваших глазах провалился человек:
- приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки;
- к самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся двое;
- пострадавшему нужно протянуть спасательную лестницу с веревочной петлей или то, что окажется в данный момент под рукой;
- если спасающих несколько, они должны, взяв друг друга за ноги, ложиться на лед цепочкой и двигаться к пролому;
- подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед и ползком вместе с ним выбираться из опасной зоны;
- затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухое и напоить чаем.