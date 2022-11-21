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Социум

Какой штраф влечёт выход на лёд

За последние пять лет в ЗКО в осенне-зимний период утонули 14 человек, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Начальник управления гражданской обороны в ЗКО Темиржан Танжанов предупредил жителей - несмотря на желание покататься и порыбачить на замёрзших водоёмах, надо помнить о риске провалиться под лёд и оказаться в холодной воде. В осенне-зимний период 2021 - 2022 годов в регионе утонули 14 человек, трое из них дети. Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 сантиметров, а для организации массовых мероприятий и заезда на машине - не менее 25 сантиметров. Ни
Кристина Кобина
Какой штраф влечёт выход на лёд
За последние пять лет в ЗКО в осенне-зимний период утонули 14 человек, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Какой штраф влечёт выход на лёд
Какой штраф влечёт выход на лёд
Фото из архива "МГ" Начальник управления гражданской обороны в ЗКО Темиржан Танжанов предупредил жителей - несмотря на желание покататься и порыбачить на замёрзших водоёмах, надо помнить о риске провалиться под лёд и оказаться в холодной воде. В осенне-зимний период 2021 - 2022 годов в регионе утонули 14 человек, трое из них дети. Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 сантиметров, а для организации массовых мероприятий и заезда на машине - не менее 25 сантиметров. Ни в коем случае нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При нахождении на льду не допускается:
  • выходить на тонкие и неокрепшие участки льда;
  • собираться группами на отдельных участках льда;
  • приближаться к промоинам, трещинам, прорубям во льду;
  • выезжать на транспортных средствах за пределы переправ.
  • выходить на лёд в тёмное время суток и при плохой видимости.
Что нужно знать любителям подлёдного лова: Подледная ловля рыбы допускается при наличии индивидуальных спасательных средств:
  • свисток,
  • спасательные шильца,
  • спасательный жилет,
  • верёвка диаметром не менее 11 миллиметров, длинной не менее 12 метров,
  • палка длиной не менее двух метров,
  • мобильный телефон в водонепроницаемом пакете.
При подледной ловле рыбы категорический запрещается:
  • пробивать более двух лунок на ограниченной площади;
  • разводить огонь.
- Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах в соответствии со статьей 412 КоАП РК влечет штраф на физических лиц в размере семи месячного расчетного показателя (21 441 тенге), - сказал Темиржан Танжанов.
Если на ваших глазах провалился человек:
  • приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки;
  • к самому краю подползать нельзя, иначе в воде окажутся двое;
  • пострадавшему нужно протянуть спасательную лестницу с веревочной петлей или то, что окажется в данный момент под рукой;
  • если спасающих несколько, они должны, взяв друг друга за ноги, ложиться на лед цепочкой и двигаться к пролому;
  • подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на лед и ползком вместе с ним выбираться из опасной зоны;
  • затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить в теплое место, растереть, переодеть в сухое и напоить чаем.
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штраф лед

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