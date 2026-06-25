Камеры на пляжах в Актюбинской области и «говорящие» дроны по всей стране: как МЧС контролирует водоемы

Казахстанские спасатели активно внедряют искусственный интеллект, беспилотники с громкоговорителями и автономное видеонаблюдение для безопасности отдыхающих в купальный сезон.

В купальный сезон МЧС активно использует современные цифровые технологии для предупреждения несчастных случаев и повышения эффективности профилактической работы, рассказали в пресс-службе ведомства.

Для оперативного реагирования на происшествия, спасения людей и выявления нарушений правил безопасности в Астане, Алматы и ряде регионов страны береговые линии оборудованы 296 системами видеонаблюдения с выводом изображения в дежурные части. Дополнительно в Алматы и Конаеве, а также в областях Абай и Жетісу функционирует 101 система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая автоматически активирует сирены при нарушении границ безопасной зоны купания.

Особое внимание уделили отдаленным участкам. Так, в Хромтауском районе Актюбинской области на опасных и запрещенных для купания местах установили 16 камер видеонаблюдения, работающих на солнечной энергии. Система обеспечивает круглосуточный мониторинг обстановки и не зависит от электрических сетей.

Для охвата максимального количества отдыхающих на пляжах страны спасатели также используют беспилотные летательные аппараты с функцией громкоговорящей связи.

- “Говорящие” дроны транслируют правила безопасного поведения и предупреждают граждан о возможных рисках непосредственно в местах отдыха, - сообщили в ведомстве.

В министерстве отмечают, что внедрение новых технологий помогает оперативно реагировать на инциденты на воде.

- Применение современных технологий способствует своевременному выявлению нарушений, повышению уровня контроля за соблюдением требований безопасности и предупреждению трагических происшествий, - подчеркнули в МЧС.

Ведомство убедительно просит казахстанцев строго соблюдать правила безопасности, выбирать для отдыха только разрешенные пляжи и не оставлять детей без присмотра у воды.