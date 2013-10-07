Канаду обвинили в шпионаже за министерством энергетики Бразилии
Фото: Pedro Ladeira / AFP Канадские спецслужбы вели наблюдение за сотрудниками министерства энергетики Бразилии. Об этом, сообщает Associated Press, вечером в воскресенье, 6 октября, объявил в своем эфире бразильский телеканал Globo со ссылкой на документы, рассекреченные бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Из оказавшихся в распоряжении канала документов следует, что канадское Агентство по безопасности коммуникаций (CSEC) собирало метаданные о входящих и исходящих звонках с телефонов министерства энергетики Бразилии и об электронной переписке его сотрудников. Для сбора данных использовалась компьютерная программа Olympia. Глава бразильского министерства энергетики в интервью каналу энергетики Бразилии Эдисон Лобао (Edison Lobao) заявил, что «у Канады есть свои интересы в Бразилии, в том числе и в горнодобывающем секторе». При этом Лобао затруднился предположить, велся ли сбор метаданных в коммерческих интересах или ради каких-то других целей. Ранее живущий в Рио-де-Жанейро журналист The Guardian Гленн Гринуолд, которому Сноуден передал секретные документы, заявил, что Бразилия была одной из главных целей для США в Латинской Америке. В частности, по данным Гринуолда, американское Агентство национальной безопасности (АНБ) следило за перепиской бразильского президента Дилмы Русефф. Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных документов, касающихся американских спецслужб. В частности, благодаря документам Сноудена широкой общественности стало известно о программе слежки за интернет-пользователями, проводимой Агентством национальной безопасности США. В настоящий момент Сноуден находится на территории России, где ему удалось получить временное убежище. Источник: lenta.ru