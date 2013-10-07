В Сирии началась ликвидация химического оружия
Фото: Louai Beshara / AFP Эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в воскресенье, 6 октября, приступили к уничтожению химического оружия в Сирии. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в ОЗХО. По данным агентства, эксперты выдвинулись к полигону, на котором будет производиться утилизация сирийского химического арсенала. Для его ликвидации будет использоваться тяжелая техника. Как пояснил источник агентства, с ее помощью будут давить боеголовки и авиационные бомбы, а также передвижные и стационарные устройства для их наполнения отравляющими веществами. Ранее эксперты заявляли, что помимо тяжелой техники при уничтожении химического оружия будут использоваться взрывчатые вещества. Кроме того, они рассчитывали привести часть оборудования для производства отравляющих веществ в негодность, залив его бетоном. Группа экспертов ООН и ОЗХО прибыла в Дамаск 1 октября. В их задачу входит инвентаризация сирийского химического оружия и его уничтожение в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН. На первом этапе уничтожаться будут не сами отравляющие вещества, а оборудование, при помощи которого оно производится и применяется. Этот этап продлится до ноября. Только после этого часть имеющегося у Сирии химического оружия вывезут из страны и ликвидируют за рубежом, а оставшиеся запасы уничтожат на месте хранения под контролем экспертов. Резолюция об уничтожении всех имеющихся у Сирии запасов химического оружия Совбез ООН принял в конце сентября. Ее инициаторами стали Россия и США. Принятие резолюции позволило отменить намеченную американцами военную операцию против режима Башара Асада, поводом для которой стало применение под Дамаском зарина. США считают ответственными за случившееся официальные власти страны, в то время как Дамаск называет инцидент провокацией со стороны оппозиции. Источник: lenta.ru