3Сегодня Агентство по регулированию естественных монополий (АРЕМ) объявило о грядущем увеличении предельной цены на бензин марки АИ-92/93 со 110 до 117 тенге за литр. Решение о повышении цен принято сегодня, совместный приказ АРЕМа, миннефти и газа и минэкономики и бюджетного планирования будет подписан на следующей неделе, до 12 октября. Чиновники объясняют такое решение, изменением значений котировок на нефть марки Brent со 109 долларов США за баррель в августе до 113,68 доллара США за баррель в сентябре. При этом, цены на бензин марки АИ-80 и дизельное топливо в ноябре останутся без изменений, на уровне действующих, в размере 89 и 102 тенге за литр. Источник: auto.lafa.kz