Казахстанские владельцы мощных автомобилей массово занижают объемы двигателя в документах. Как сообщает прокуратура города Кызылорды, там обнаружен автомобиль Toyota Land Cruiser 200 с фактическим объемом двигателя 4,7, который по документам имел мотор 2,4 л. Свидетельство о регистрации было выдано его владельцу еще в 2009 году, и с тех пор хозяин крупного внедорожника платил за него налоги, как за среднеразмерный седан. В Актау подобных случаев насчитали больше 50. Из-за того, что владельцы автомобилей с объемом двигателя больше 4 л по документам имели автомобили с мотором на литр меньше, налоговая казна недосчиталась около 19 млн налогов, сообщает сайт «Тумба». К примеру, автомобиль Toyota Land Cruiser 100GX 2005 года выпуска (объем двигателя 4,5 л) с момента казахстанской регистрации в 2008 году числился как автомобиль с двигателем 2,7 л. В другом случае 4,5-литровый Toyota Land Cruiser был зарегистрирован как автомобиль с объемом двигателя 2,8 л, сообщил прокурор Актау Талгат Алибаев. Как отметили в прокуратуре, по всем случаям ведется служебная проверка. В надзорном ведомстве пытаются выяснить, на каком этапе были внесены ложные данные: во время регистрации в ДВД или во время таможенной очистки. Также в прокуратуре уверены, что в Казахстане ездит еще много автомобилей с недостоверными данными в техпаспортах, поэтому проверки будут продолжаться. Отметим, что скорее всего, в прокуратуре заинтересовались реальными объемами двигателей в связи с новым законопроектом, повышающим налоговые ставки для мощных автомобилей, который рассматривается в Мажилисе.