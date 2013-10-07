Фото auto.lafa.kz
После того, как в прошлом году за $35 млн была продана Ferrari 250 GTO 1962 года сэра Стирлинга Мосса, казалось, что этот рекорд продержится очень долго. Но не прошло и года, как за всё ту же модель – Ferrari 250 GTO, на этот раз уже 1963 года – неизвестный коллекционер выложил целых $52 миллиона. До этого машина находилась в коллекции известного любителя автомобильных раритетов Пола Паппалардо, и он вряд ли планировал расставаться с этим автомобилем, пока ему не сделали предложение, от которого невозможно отказаться.
Проданный экземпляр имеет шасси под номером 5111 и прославился тем, что именно на этом автомобиле в 1963 году французский гонщик Жан Гише выиграл шоссейную гонку Тур де Франс. Сам пилот, вероятно, сильно удивился бы, узнав, в какую сумму оценили автомобиль, которым он управлял полвека назад и который гнал, совершенно не заботясь о его сохранности. И хотя многие эксперты называют сумму в 52 миллиона долларов запредельной и неразумной, та скорость, с какой дорожает Ferrari 250 GTO, наводит на мысль, что в недалеком будущем будет взята и стомиллионная планка.
Такой интерес коллекционеров объясняется очень просто – Ferrari 250 GTO это не только очень редкий автомобиль, но и один из самых титулованных спорткаров прошлого века. Кроме того, машина появилась на свет, можно сказать, случайно. После страшной аварии в Ле-Мане гонщика Mercedes Пьера Левега и гибели более 80 человек, Международная автомобильная федерация (FIA) озаботилась уровнем безопасности и сильно перетряхнула технический регламент автогонок, в том числе и чемпионата FIA GT.
Отныне к гонкам допускались двухместные серийные автомобили, которым предстояло уложиться в жесткое прокрустово ложе нового техрегламента. А ограничений там хватало. Однако инженеры Ferrari сумели «вписать» в новые правила модель Ferrari 250 GT SWB, которая после серьезных доработок получила имя Ferrari 250 GTO. Энцо Феррари непонятно каким образом убедил комиссаров FIA, что это и есть все тот же серийный Ferrari 250 GT SWB, омологированный для гонок чемпионата FIA GT, хотя объем проделанной работы был столь велик, что получился фактически новый автомобиль. Что отметили и многие соперники Ferrari, говоря, что у модели 250 GTO и у 250 GT SWB общими были только эмблема и красный цвет. А что им еще оставалось говорить, когда Ferrari 250 GTO начала громить конкурентов на гоночных трассах, выиграла 12-часовой марафон в Себринге, 1000-километровый марафон в Спа, гонку Тарга Флорио и три чемпионских титула подряд в чемпионате FIA GT. Дважды Ferrari 250 GTO приезжала второй в Ле-Мане, и это только самые громкие достижения этого незаурядного автомобиля. Ну и, конечно же, особую пикантность Ferrari 250 GTO придаёт её «незаконнорожденность». Ведь всего было изготовлено 39 спорткаров, в то время как по техрегламенту FIA серийным автомобиль считался только после того, как будет выпущено 100 экземпляров модели. Чего в данном случае не было и в помине.
В наше время Ferrari 250 GTO стопроцентно дисквалифицировали бы и аннулировали все её достижения, но авторитет Энцо Феррари в спортивных кругах был настолько велик, что по непонятным причинам комиссары FIA закрыли на эти нарушения глаза. Что позволило Ferrari 250 GTO стать не только одним из самых успешных спорткаров прошлого века и настоящей легендой, но и самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире.
