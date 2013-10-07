Речь идет о резервном Lincoln Continental 1961 года из гаража Белого Дома – близнеце того самого автомобиля, в котором был застрелен 35-й президент США. Торги, устраиваемые аукционным домом Bonhams, состоятся 11 октября в бельгийском городе Кнокке-Хейст. За лот планируют выручить от 90 до 160 тысяч евро. Конечно, если бы речь шла именно об оригинальном лимузине Кеннеди, тогда бы речь шла о цене в миллионы долларов. Но это у же невозможно в принципе, поскольку тот автомобиль после покушения был перестроен в закрытый вариант и после окончания срока службы оказался в одном из американских музеев. Зато тот коллекционер, кому посчастливится выиграть октябрьский аукцион, заполучит именно оригинальный облик редкостного лимузина-кабриолета, и даже в изначальном, темно-синем окрасе кузова, столь нехарактерном для правительственных автомобилей. Правда, неизвестно, сохранилась ли уникальная составная прозрачная крыша 3,5-тонного «Линкольна». Источник: auto.lafa.kz