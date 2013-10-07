Иллюстративное фото с сайта www.sarreg.ru Иллюстративное фото с сайта www.sarreg.ru Чтобы областным акимам  хватало на жизнь, им подняли зарплату сразу на тысячу евро - это  более двухсот тысяч тенге. Первым солидную  прибавку прокомментировал глава Павлодарской области Ердан АРЫН. ЕРЛАН АРЫН, аким Павлодарской области: - Зарплату я устанавливаю не сам себе, есть соответствующая ставка. Заработная плата, мне кажется, различается по степени ответственности  везде:  на предприятиях, в организациях и учреждениях, мы - не исключение. По данным Ерлана АРЫНА, с начала 2013 года месячная зарплата среднестатистического павлодарца выросла только на 10%. А вот официальные доходы областных акимов увеличились почти на 50%. Теперь их заработная плата составляет  635 тысяч тенге. Между тем, многие казахстанцы радость чиновников по поводу прибавки не разделяют. Блиц-опрос: - Я думаю, что, если бы уровень всего народа соответствовал бы, допустим, минимальная  заработная плата оценивалась по уровню прожиточного минимума, вне  зависимости от месячного расчетного показателя. Тогда еще можно было бы согласиться. - За что им по тысяче долларов давать? Они там сидят, о народе не думают. Все без жилья, без ничего, бедствуют люди. Вот так я считаю. - А что они делают? Сами посмотрите. Только сидят там, штаны протирают. Источник: zakon.kz