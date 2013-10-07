Девятилетний мальчик без билета пробрался в самолет до Лас-Вегаса
Фото: Karen Bleier / AFP Экипаж самолета, совершавшего рейс из Миннеаполиса в Лас-Вегас, обнаружил на борту лайнера 9-летнего мальчика, летевшего без билета и сопровождения взрослых, сообщает Associated Press. Инцидент произошел в четверг, 3 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Как удалось установить в ходе расследования, ребенок, чье имя не приводится, в 10:30 утра (по местному времени) в четверг прошел досмотр служб безопасности и попал на борт самолета авиакомпании Delta, совершавшего рейс номер 1651 в Лас-Вегас. О том, что на борту находится безбилетник, экипаж самолета выяснил в середине полета после того, как было установлено, что имени мальчика нет в списке детей, путешествующих без сопровождения родителей. После приземления в Лас-Вегасе ребенка передали полиции. Правоохранительные органы Миннеаполиса, в свою очередь, встретились с его родителями, которые заявили, что в день полета мальчик не появлялся им на глаза. Как удалось выяснить благодаря записям с камер наблюдения, ребенок появлялся в аэропорту Миннеаполиса за сутки до полета в Лас-Вегас. В тот раз он взял с багажной ленты чужую сумку, пошел в кафе, заказал еду, а затем оставил чемодан и сделал вид, что ушел в туалет. После этого мальчик в кафе не появлялся и, таким образом, ушел, не заплатив. Сумка впоследствии была возвращена ее законному владельцу. Никаких сведений о том, как ребенку удалось без билета пройти все системы контроля в аэропорту Миннеаполиса, не приводится. В Управлении по транспортной безопасности США, которое занимается досмотром пассажиров, объяснили, что мальчик беспрепятственно прошел досмотр, так как в полномочия ведомства входит только выявление представляющих угрозу пассажиров, а не безбилетников. Источник: lenta.ru