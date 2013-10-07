фото Юлии Павловской фото Юлии Павловской В минувшую субботу на стенде стрелкового клуба «Атлант ЦСКА» представители СМИ соревновались в стрельбе, сообщает корреспондент Today. kz. Стендовая стрельба еще известна как «стрельба по тарелочкам». Этот вид спорта нельзя назвать распространенным, однако смело можно сказать, что он является весьма увлекательным занятием, тренирует реакцию и умение владеть собой. И уж точно не оставляет никого из участников равнодушными. Организатором турнира стала Казахстанская оружейная Ассоциация «Корамсак», она же предоставила грамоты и ценные призы для победителей. По словам вице-президента ассоциации Сергея Катнова, это уже восьмой по счету турнир. Его главные цели организаторы видят в массовом вовлечении любителей стрельбы в активные соревнования по стендовой стрельбе, популяризации этого вида проведения досуга в Казахстане, а также в привлечении внимания СМИ к стрельбе и к теме оружия в целом. Турнир стартовал ровно в 11 часов. С чем его участникам по-настоящему повезло, так это с погодой. С утра светило не по-осеннему яркое солнце и практически не было ветра. На стенде спортсмены-любители выполняли несколько упражнений. Отдельный зачет для всех участников по упражнению «парабола» или «имитация фазана» провело ТОО «Анна», кстати, единственный производитель патронов в Казахстане. Это же предприятие предоставили призы победителям в этом упражнении. Участников поделили на «шестерки». Первые 5 выстрелов - пристрелочные, еще 15 – на результат, а затем еще 10 – на «параболе». Вскоре стрельбой увлеклись все участники, невзирая на пол и возраст. Даже те, кто держал ружье впервые, и те почувствовали азарт. Как и в любом виде спорта, фортуна улыбалась не всем. Были и такие, кто ни разу не попал в «тарелочку» или пораз цель единожды. Самой невезучей оказалась Асель Сартова из Национального пресс-клуба. Ей даже вручили специальный утешительный приз – рогатку. Среди девушек на турнире «Корамсак» лучшей стала Анна Устьянцева из журнала «Байтерек», второе место присудили Наталье Боровая, главному редактору журнала «Ветер странствий», третье место заняла Светлана Алейникова, также представитель журнала «Ветер странствий». Среди мужчин победителем стал Виктор Журба, представитель газеты «Бэст», второй результат показал Валерий Новиков из агентства «КазТАГ», замкнул тройку лидеров Рамазанов Ерлан, представитель Национального пресс-клуба. В упражнении «парабола» в общем зачете победу одержала месте Наталья Боровая, опередив Евгения Радченкова и Ерлана Рамазанова. Можно сказать, что турнир удался. А судя по массе положительных эмоций, полученных участниками, стендовая стрельба точно приобрела пару-тройку новых почитателей.