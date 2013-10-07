фото с сайта rus.azattyq.org фото с сайта rus.azattyq.org На 1 сентября 2013 года численность населения города Астаны составила 800 656 человек, в том числе по району «Алматы» - 366 219 (45,7%), «Есиль» - 110 216 (13,8%), «Сарыарка» - 324 221 (40,5%), передает Today.kz со ссылкой на Департамент статистики по Астане. За восемь месяцев текущего года численность населения столицы увеличилась на 22 458 человек: 12 085 человек – за счет естественного прироста, 10 373 – результат миграционный процессов. Перенос столицы Казахстана в Астану привел к стремительному росту численности населения города. В настоящее время Астана по численности населения занимает 9 место в республике, уступая Южно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской, Костанайской , Актюбинской областям и Алматы. По состоянию на 1 января 2013 года плотность населения столицы составила 1096 человек на квадратный километр. По последним данным, средний возраст жителя столицы - 30 лет.