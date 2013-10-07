фото с сайта i-news.kz фото с сайта i-news.kz Министерство обороны РК начало отбор кандидатов для обучения в военных вузах США с 2014 года, передает Today.kz со ссылкой на пресс- службу ведомства. Начиная с нового года, четыре казахстанца, успешно прошедшие все этапы тестирования, будут обучаться в престижном военном вузе, среди которых Военная академия Сухопутных войск "West Point", Академия Военно-морских Сил, Академия Военно-воздушных Сил и Академия береговой охраны США. Срок обучения - 4 года. Прием документов будет проходить с 7 октября по 20 ноября 2013 года. Всем желающим получить военное образование в США нужно обратиться в департаменты по делам обороны по месту жительства. К кандидатам предъявляется ряд требований: возраст должен быть не младше 17-ти и не старше 23-х лет, не женат. Претенденты должны иметь аттестат о среднем образовании, а также отлично знать английский язык, при этом наличие подтверждающих знание дипломов и сертификатов обязательно. Кроме того, по результатам прохождения военно-врачебной комиссии будущие курсанты должны быть пригодны к воинской службе. Отбор проводится в несколько этапов. До 20 ноября в департаментах по делам обороны будут сформированы личные дела. С 3 по 11 декабря представители посольства США в Казахстане будут проводить собеседование с кандидатами по телефону. С 12 по 20 декабря претенденты приедут в Астану для прохождения собеседования в посольстве США, а также для сдачи тестирования по физической подготовке. Те, кто успешно пройдут предыдущие этапы, с 31 января 2014 года будут сдавать экзамены SAT и TOEFL. Информация о поступивших в военные вузы США станет известна ориентировочно в начале мая 2014 года. После принятия военной присяги курсанты подпишут контракт о прохождении воинской службы в Вооруженных Силах Республики Казахстан. Затем состоится убытие в США на обучение. По возвращении на Родину выпускники военных вузов США должны продолжить службу в казахстанской армии в течение минимум 10 лет. В прошлом году двое казахстанцев получили сертификат на обучение в США. Абылай Ахметов поступил в Военную академию Сухопутных войск "West Point", Ильяс Камелединов стал курсантом Военно-морской академии Вооруженных Сил США.