Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Пресс-служба НКОК распространила сообщение о возобновлении нефтедобычи на месторождении Кашаган. Было проведено расследование в соответствии с требованиями техники безопасности. Превышение допустимого уровня сероводорода в атмосферным воздухе не выявлено, из людей никто не пострадал. Все производственные сооружения наземного и морского комплексов были переведены в режим ожидания, добыча нефти была приостановлена. Ситуация внутри санитарно-защитной зоны и за ее пределами находилась под контролем. Атырауский ДЧС и Атырауский областной департамент экологии инициировали проведение проверок по данному происшествию. В соответствии с общепринятой практикой наземная часть газопровода была изолирована, проведен сброс давления и очистка азотом с целью обеспечения безопасного доступа. 26 сентября были начаты земляные работы по вскрытию трубопровода. Инспекция участка трубопровода начата 27 сентября. Был установлен источник утечки, ремонтные работы начались 28 сентября. На настоящий момент причина установлена, ремонтные работы завершены. Днем 6 октября скважины были открыты, добыча возобновлена без всяких осложнений. Все работы выполняются в строгом соответствии с требованиями республиканских и международных правил техники безопасности. Напомним, 24 сентября 2013 года в ходе плановой проверки газопровода, идущего с Острова D на завод «Болашак», была обнаружена незначительная утечка газа. Утечка обнаружена на расстоянии 2,5 км от завода в районе санитарно-защитной зоны. Департамент по чрезвычайным ситуациям Атырауской области был незамедлительно оповещен о произошедшем.   