Иллюстративное фото с сайта rus.azattyk.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyk.org Рейд по выявлению продаж религиозной литературы в неустановленных местах провели сотрудники прокуратуры города совместно с полицейскими. Напомним, постановлением акимата в Актобе разрешена продажа подобной литературы лишь в восьми местах: в торговых домах «Нурдалет», «Нектар», «Березка», в Бизнес центре «Мир», в магазинах «Электрон», «Планета знаний», а также на рынках «Жилгородской» и «Ануар». По итогам проверки нарушения были выявлены в магазине «Шам Шариф», у которого нет разрешения на реализацию религиозной литературы. Постановлением суда владелец магазина оштрафован на 200 МРП, что составляет почти 350 тысяч тенге. Отметим, что подобное нарушение в «Шам Шариф» прокуроры выявили не в первый раз.