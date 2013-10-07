Иллюстративное фото с сайта www.svoboda.org Иллюстративное фото с сайта www.svoboda.org  В Актобе прокуроры выявили факт проведения религиозных обрядов в незарегистрированной мечети «Фатиха». Нелегальная мечеть, расположенная в частном доме по улице Монке би, не смогла пройти прошлогоднюю перерегистрацию религиозных объединений, тогда же было вынесено решение о её ликвидации. Несмотря на это, мечеть продолжала свою деятельность. На момент последней проверки, в ней находилось около 30 верующих, совершавших пятничный намаз, сообщил старший помощник прокурора города Актобе Талап УСНАДИН. Постановлением специализированного административного суда города Актобе виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 МРП (1 МРП - 1731 тенге).