Казахстанские радиостанции и телеканалы отказываются крутить клипы и песни известной певицы Макпал ЖУНУСОВОЙ. Об этом она заявила журналистам перед концертом в Актобе.

- Я отвезла новые песни на Казахское радио. Но они не взяли. Позже журналисты говорят, что у них сверху указание, мол, не пустить песни Макпал ЖУНУСОВОЙ. Я спрашиваю, а где бумажки, на каком основании мне запрещают. Должна же быть причина, - говорит певица. Макпал ЖУНУСОВА уже дала информацию, что даст два концерта. Один в Астане, другой в Алматы.

- Но мне пришлось отменить. Наверное, решили, что произойдет что-то. Почему-то взяли и мне запретили, как будто я революцию сделаю. Я сейчас политикой абсолютно не занимаюсь. Только пою и все. Я что, враг народа? Недавно композитор Арман ДУЙСЕНОВ дал концерт. Из всех рекламных роликов меня вырезали. Но я пошла на его концерт, так как Арман попросил. И народ меня принял. И вообще на многих сборных концертах, будь это концерт песен композитора Шамши КАЛДАЯКОВА или поэта Мукагали МАКАТАЕВА, в республиканских телеканалах мои выступления вырезают, монтируют видео, - рассказала Макпал ЖУНУСОВА.

Макпал ЖУНУСОВА рассказала о том, как ее встречают на местах.

- Все как было, так и остается. Никто меня из официальных лиц не встречает, не здоровается. Меня всегда встречает народ, провожает народ. Если акимы не встречают, я не в обиде, - говорит она. Акимы - это временные люди. А мы остаемся навсегда. О непонятной ситуации певица поговорила также с депутатом мажилиса и певицей Даригой НАЗАРБАЕВОЙ. По словам Макпал, Дарига НАЗАРБАЕВА сказала, что никакого указания сверху не было.

- Наши журналисты тоже пользуются тем, что кто-то им позвонил. А документ-то какой-нибудь должен же быть. У государства есть законы, Конституция.

По словам певицы, журналисты говорят, вот есть такой-то приказ, и по какой-то причине не могут показывать. - Я хотела зайти к министру информации. Он категорически отказался. Он не имеет права меня не принять. Он обязан принять народного артиста. Или дать понять народу, почему такое происходит. В чем моя вина? Я же гражданин этой страны. Я народная артистка, лауреат государственной премии. Когда хотят, убирают. Как будто я в их руках игрушка. Так нельзя делать, - говорит артистка.

Сейчас Макпал ЖуНУСОВА готовит письмо президенту Нурсултану НАЗАРБАЕВУ.

- Может, передам через Интернет, может, отправлю почтой. Как отработаю свои концерты в регионах, напишу. Я не хочу себя в обиду давать. Пускай скажут причину. Я преступник что ли? - взмутилась певица.