- По сравнению с этим периодом 2012 года увеличился рост уголовных дел на 16-20 %, - говорит. - Если в прошлом году мы закончили 59 дел, то в этом 70. Также увеличилось количество частных постановлений в адрес прокуратуры, органов внутренних дел и образования. Остаток судебных дел уменьшился, зато ухудшилось качество. Это связано с изменением судебной практики в рассмотрении дел, связанных с наркооборотом. Если раньше допускались такие фразы, как "неустановлено лицо, место или время", то сейчас суд стал требовать от следствия устанавливать такие вещи и рассматривает этот факт как нарушение. Также Акгуль КАРАСАЕВА рассказала о нескольких делах, которые поступили в производство суда. 31 июля в межрайонном специализированном суде началось производство над сотрудниками РУ 170/2 (колония общего режима). - Это очень сложное дело, по нему проходит 8 подозреваемых,4 сотрудника колонии и 4 лица, отбывающих наказание, - говорит Акгуль КАРАСАЕВА. - Объем очень большой, сейчас осталось опросить 10 свидетелей. Там несколько статей: и вымогательство, и взятки, и оборот наркотиков. Также суд рассматривает дело ИСМАИЛОВА и ЖАНГАСКИЕВА, у которых обнаружили и изъяли 24 килограмма 748 граммов героина. - На сегодняшний день судебное следствие закончено, уже запланированы судебные прения, - заключила Акгуль КАРАСАЕВА.