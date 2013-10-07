Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq.org Об этом сообщил корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на ДВД ЗКО. - 30 сентября примерно в 16.30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в 4 км от с. Володарское в лесополосе был обнаружен труп  мужчины, - рассказал замначальника управления криминальной полиции ДВД ЗКО Арман АЛЬМУХАНОВ. - Им оказался 28-летний житель с. Володарское Руслан КАЖМУХАНОВ. В Ходе ОПМ были задержаны 3 подозреваемых в возрасте 22 лет, все они из этого же села. Двое из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде. По его словам, в ходе распития алкоголя между потерпевшим и подозреваемыми возникла ссора, Затем Руслану связали руки, избили его, а труп вывезли за поселок и спрятали в трубе. Напомним, труп 28-летнего местного жителя обнаружили вечером 30 сентября в трубе за с. Володарское Зеленовского района.    