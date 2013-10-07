Иллюстративное фото с сайта dailystavropol.ru Иллюстративное фото с сайта dailystavropol.ru Об этом стало известно сегодня, 7 октября, на брифинге ДВД ЗКО. По словам замначальника УКП ДВД ЗКО Армана АЛЬМУХАНОВА, звонок в полицию поступил примерно в 8 утра 1 октября. - В дачном обществе "Автодорожник" был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти и труп мужчины, - рассказал Арман АЛЬМУХАНОВ. - Врачи скорой помощи констатировали смерть. Убитой оказалась женщина 26 лет Наталья ЦИЦАРИНА. Она нигде не работала, на даче проживала с сожителем и матерью, вела разгульный образ жизни. По словам очевидца, который находился в одной компании с ЦИЦАРИНОЙ и ее сожителем, они вместе распивали алкоголь. Между ЦИЦАРИНОЙ и ее сожителем возникла ссора. Он приревновал ее к своим друзьям и ударил ее 1 раз ножом в подмышечную область. Женщина отказалась вызывать скорую помощь, сказав, что ей не больно. Затем они легли спать. Утром он услышал крик сожителя ЦИЦАРИНОЙ, оказалось, что женщина умерла. Мужчина вызвал "скорую" и вышел из дома. Его труп обнаружили прибывшие  на место полицейские, когда проводили осмотр дачного участка. Он повесился в туалете. Перед смертью на стене он нацарапал гвоздем "Простите". К слову, мать ЦИЦАРИНОЙ была в это время дома, но слышала только ссору.