Каналы незаконной миграции ликвидированы в ЗКО и еще четырех областях

Для недопущения проникновения в страну преступников и террористов, Министерство внутренних дел Казахстана работает над предотвращением незаконной миграции

Для недопущения проникновения в страну преступников и террористов, министерство внутренних дел Казахстана работает над предотвращением незаконной миграции, передает Polisia.kz. Подразделениями по борьбе с организованной преступностью задержано несколько таких криминальных групп.

- В Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях расследуются уголовные дела в отношении казахстанцев, которые намеревались незаконно перевезти иностранцев на территорию сопредельного государства, в том числе через пересеченную местность, - говорится в сообщении.

В Туркестанской и Жамбылской областях пресечена деятельность трех преступных групп, которые причастны к организации незаконной миграции иностранных граждан путем фальсификации и подделки документов.

Также в Кызылорде совместно с погранслужбой КНБ задержана группа лиц, организовавшая схему «посреднических» услуг по изготовлению фиктивных справок и незаконному пребыванию иностранцев на территории Казахстана.

- Всего к уголовной ответственности по указанным фактам привлекаются более 20 фигурантов, которым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества, - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Работа по ликвидации каналов незаконной миграции продолжается.



