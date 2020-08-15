Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующие постановления о продлении ограничительных мер до 31 августа подписал главный санитарный врач Атырауской области К. Гайнеденов. Так, в Атырауской области остается обязательным ношение медицинских или тканевых масок в общественных местах, в общественном транспорте, помещениях предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, на открытом воздухе является обязательным, за исключением детей в возрасте до пяти лет, случаев приема пищи в местах общественного питания и лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 человек при обязательном соблюдении социальной дистанции. Также действует запрет на передвижение граждан и транспорта с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением работников и транспорта (личного транспорта) акиматов, правоохранительных органов, экстренных служб, санитарно-эпидемиологической службы, а также работников объектов жизнеобеспечения области, города, районов и предприятий непрерывного цикла при наличии справки с места работы (либо служебного удостоверения). Приостановлены пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская и Мангистауская области. Приостановлены междугородние, межрайонные и пригородные пассажирские автобусные перевозки.- проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей; - деятельность развлекательных учреждений (бильярдные, компьютерные клубы, кальянные, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг центры, кинотеатры и прочие развлекательные заведения); - деятельность всех объектов культуры (театры, концертные залы, музеи, выставки и др.); приостановлена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.); - деятельность фудкортов, банкетных залов, баров, караоке; - деятельность общественных пляжей, аквапарков, бассейнов.- разрешить возобновление работы общественного транспорта с 06.00 часов до 23.00 часов с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час-пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами и открытием всех дверей на конечных остановках; - разрешить деятельность ТРЦ, торговых домов (бутики), торговых сетей при заполняемости не более 30 процентов от общей вместимости из расчета соблюдения социального дистанцирования из расчета 4 квадратных метра на одного посетителя, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; - разрешить деятельность детских дошкольных учреждений с организацией дежурных групп не более 15 детей при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; - разрешить деятельность детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров с группой не более 5 человек по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; - разрешить деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра из расчета не менее 4 квадратных метров на посетителя по предварительной записи, при соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима; - разрешить деятельность тренажерных залов, фитнес-центров (без бассейнов), спортивных секций, спортивно-оздоровительных центров с заполняемости из расчета не менее 5 квадратных метров на 1 посетителя, при наличии бактерицидных ламп; - разрешить деятельность общественных бань, саун(без бассейнов) до 4 квадратных метров на 1 посетителя, разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков, при заполняемости не более 30 процентов от общей вместимости из расчета соблюдения социального дистанцирования из расчета 4 квадратных метра на 1 посетителя; - разрешить деятельность медицинских организаций независимо от форм собственности по предварительной записи; - разрешить деятельность гостиниц, отелей с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима; - деятельность кафе, ресторанов с допуском одновременно в помещениях не более 30 человек, на открытых площадках не более 50 человек, при соблюдении социального дистанцирования не менее 2 метров, рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи; - разрешить деятельность автомоек, ремонта автомобилей, шиномонтажных работ и бытовых услуг населению; - деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентств по недвижимости, рекламных агентств, судебных исполнителей и др.); - разрешить посещения парков, скверов, набережных с ограничением группами не более 3 человек, за исключением членов одной семьи; - разрешить индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 человек), спортивные тренировки для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, с использованием бесконтактной термометрией, с проживанием на спортивных базах); - разрешить работу загородных баз отдыха с соблюдением усиленного дезинфекционно-уборочного режима.1) ограничить передвижение населения; 2) приостановить работу общественного транспорта; 3) ограничить выход на улицу лиц старше 65 лет; 4) приостановить деятельность ТРЦ (бутики), торговых домов, торговых сетей; 5) приостановить деятельность непродовольственных и продовольственных крытых рынков; 6) приостановить деятельность СПА-центров, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра; 7) приостановить деятельность детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров, реабилитационных центров, фитнес центров, бань, саун. 