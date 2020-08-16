Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области рассказали, что двое мужчин 41-летний житель Байганинского района и 29-летний житель Жылойского района Атырауской области были задержаны за отстрел быка. - 11 августа на границе Актюбинской и Атырауской областей полицейскими была задержана автомашина марки «УАЗ», в которой была обнаружена отстрелянная туша быка. В ходе беседы выяснилось, что двое мужчин отстрелили чужого быка на пастбище в Байганинском районе и пытались провезти тушу в соседнюю Атыраускую область. Ущерб, причиненный хозяину животного составил 550 тысяч тенге, - пояснили в ведомстве. К слову, полицейскими были изъяты автомашина марки «УАЗ», охотничье ружье, патроны, кухонный нож, туша быка. Задержанные признались в содеянном и водворены в ИВС Байганинского РОП. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Скотокрадство". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.