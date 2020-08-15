По данным службы спасения, 16 августа на территории ЗКО ожидается гроза и сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Как сообщили в РГП "Казгидромет", в Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой, днем температура воздуха повысится до +23 градусов, ночью опустится до +13 градусов. В Атырау ожидается погода без осадков, днем температура воздуха составит +25 градусов, ночью +15 градусов. Также дождь с грозой ожидается в Актобе, днем столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +13 градусов. В Актау ожидается переменная облачность, днем 28 градусов тепла, ночью +17 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.