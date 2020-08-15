С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семьи, воспитывающие больше семи детей, начнут получать повышенное пособие с 1 июля Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на сайте министерства труда и социальной защиты РК, средний размер пенсионных выплат с учетом базовой пенсионной выплаты на 1 августа 2020 года составил 95 058 тенге. С января по июль этого года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено 446,9 млрд тенге, солидарных пенсионных выплат – 997 млрд тенге. В июле из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 210 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 65 млрд тенге, солидарной пенсии –145 млрд тенге. На 1 августа 2020 года численность пенсионеров составляет 2,2 миллиона человек. Стоит отметить, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее - ОПВ). Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума. Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц. Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста. Размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.