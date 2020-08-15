Иллюстративное фото из архива "МГ" В время мониторинга строительства в Атырау сотрудниками областной прокуратурой при осмотре жилого комплекса «JAIYK Riverside» расположенном по улице Сейфуллина, 5 «В» были обнаружены отклонения от рабочего проекта. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, было установлено, что по проекту, предусмотрено строительство пятиэтажного дома, а фактически возведено здание в семь этажей. - Таким образом, застройщик объекта ТОО «Arkantor» выполнял строительно-монтажные работы с нарушением требований государственных нормативов при отсутствии экспертизы, что прямым образом создавало вероятность угрозы обрушения строения в целом или его отдельных частей, - заявили в прокуратуре. По акту надзора областной прокуратуры ТОО «Arkantor» привлечено к административной ответственности по статье 314 КоАП РК "Производство строительных, строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных работ при возведении и реконструкции объектов без утвержденной в установленном порядке проектной документации, за исключением требований, установленных техническими регламентами". На строительную компанию наложен штраф в размере 388 920 тенге с приостановкой производимых работ. Кроме того, к административной ответственности по статье 317 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан при осуществлении экспертных работ и инжиниринговых услуг" привлечены лица, осуществлявшие авторский и технический надзор, с наложением штрафа на общую сумму 1,8 млн тенге и приостановлением действия аттестата эксперта на право ведения авторского надзора. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.