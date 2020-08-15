Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 7 августа в 10.00 актюбинец повез свою беременную жену в областной перинатальный центр, так как у нее начались схватки. На пересечении улиц Братьев Жубановых и проспекта Алии Молдагуловой семейная чета попала в пробку. - На наше счастье в этот момент рядом проезжал на патрульном автомобиле капитан полиции Ерлан Ахметов. Мы объяснили ему ситуацию и он немедленно среагировал, включил проблесковый маячок с сиреной и сопроводил нас до перинатального центра, где через некоторое время на свет появился наш сын, - говорит счастливый отец семейства Нурлан Дарибаев. Актюбинец выразил благодарность, написав письмо в департамент полиции, пожелав полицейским успехов в работе и благополучия. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.