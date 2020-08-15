В ЗКО прибыла Жайык-Каспийская бассейновая инспекция Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Инспекция ознакомилась с водными вопросами области, в частности, с состоянием Малого Узеня, Большого Узеня, реки Урал, реконструкцией водохранилищ и реализацией новых проектов. Руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Галидулла Азидулин рассказал, что они посмотрели Урало-Кушумскую систему, которая была построена 1970-х годах. - Со времен строительства этой системы, там никогда не проводилось капитального ремонта всего сооружения. Конечно были частичные работы по восстановлению, но не более того. Сейчас мы предлагаем сделать проекто-сметную документацию, чтобы в будущем провести капитальный ремонт данного сооружения, - отметил он. На вопрос журналистов, как они намерены бороться с маловодьем Урала, Галидулла Азидулин отметил, что это всего лишь климатический период, который продолжается с 2006 года. - Если средне-многолетний объем воды в реке Урал составлял 9,46 млрд.кубометров в год, то с 2007 года этот объем сократился до 5,7 млрд.кубометров. Мы считаем, что пик маловодья был зарегистрирован в прошлом году, так как за год поступило всего 3,5 млрд. кубометров воды. Согласно прогнозам ученых маловодный цикл будет продолжаться до 2023 года, а потом наступит многоводье. В этом году по сравнению с прошлым годом, объем воды стал чуть больше, - заверил руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции. Галидулла Азидулин рассказал, что с российским коллегами прошли переговоры и сбросные расходы с Ириклинского водохранилища были увеличены в три раза, то есть с 5 августа этого года расходы составят до 45 кубометров в секунду. - Но говорить, что мы зависим от Ириклинского водохранилища это неправильные рассуждения, потому что у всех вод бассейна одна черта, до 80% воды проходит во время половодья или паводка. А в меженный период, все реки переходят на дождевое и грунтовое питание. В связи с тем, что дождей нет и на верховьях и в ЗКО, критический уровень воды падает. Из-за падения воды были начаты переговоры с РФ об увеличении и сбросных расходов с Ириклинскго водохранилища, - пояснил руководитель инспекции. Со слов Галидуллы Азидулина, между Казахстаном и Россией нет договоренностей, по которым наша сторона платит за воду. Все воды перетекают бесплатно. - В прошлом году было заседание межведомственных комиссий России и Казахстана, где была принята договоренность совместной разработки программы по оздоровлению реки Урал. Данная программа находится на стадии разработки, - пояснил он. Также руководитель инспекции заявил, что антропогенные вмешательства не влияют на состояние реки Урал. - Забор воды с Урала в 1990-е годы составлял почти 2 миллиарда кубометров, на сегодняшний день по результатам этого и прошлого года объем забора уменьшился до 600 миллионов кубометров, - сказал Галидулла Азидулин. Основные предложения руководителя инспекции это проведение капитального ремонта на Урал-Кушумской системе. - Все же в некоторых местах, есть заросли камышей, которые мешают пропуску воды, - сказал руководитель инспекции. - Механическая чистка тут просто необходима. Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области Ринат Шауенов отметил, что уровень воды в Урале падает с каждым днем. - На сегодняшний день уровень воды составляет 56 сантиметров, в прошлом году в аналогичный период, он составлял 51 сантиметр.На всех каскадных водохранилищах у нас имеется запас воды 160 миллионов кубометров, с момента когда началось половодье, мы собрали более 200 миллионов воды, в прошлом году забор воды был 150 миллионов. Касательно очистки протока реки Чаган, это единственное место откуда с реки Урал заходит вода на Урал-Кушумскую оросительную систему. Вопрос будет ставиться перед министерством о прочистке протока и составления ПСД. Только тогда мы сможем увеличить пропуск воды с Урала, - заключил Ринат Шауенов.Галидулла АзидулинРинат Шауенов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.