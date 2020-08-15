Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, 7 августа в 7.22 сотрудники патрульно-постовой службы Актобе спасли 22-летнюю девушку, которая пыталась спрыгнуть с моста между 11 микрорайоном и районом Курмыш. - Прибыв на место инспектора Максат Махин и Нурбек Кенжеханов увидели женщину возле перил. Сначала они провели переговоры, затем схватили и вызволили на безопасное место. Затем ее доставили городской отдел полиции №2. Позже выяснилось, что девушка пыталась совершить суицид после семейного скандала, - пояснили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.