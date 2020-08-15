На сайте OLX появились объявления с предложением получения электронных государственных услуг за деньги через Egov.kz . При этом услугополучателям выезжать никуда не нужно. В объявлениях предлагают в кратчайшие сроки получить ЭЦП, зарегистрировать в базе мобильных данных, оформить все виды пособий, получить консультаций по всем услугам ЦОНа, снять и поставить на учет автомобили, а также заменить водительское удостоверение. Стоит отметить, что стоимость услуг варьируется от двух до пяти тысяч тенге. Как сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Правительство для граждан», данные объявления никакого отношения к деятельности госкорпорации не имеют и являются субъектами частного предпринимательства. - Электронные госуслуги граждане могут получить самостоятельно и бесплатно на портале egov.kz, в мобильном приложении egovmobile и в телеграм-боте EgovKzBot2.0. Кроме того, наиболее востребованные электронные справки доступны в социальных сетях Facebook и Вконтакте, - заверили в госкорпорации. Также в госкорпорации отметили, что идя на подобную сомнительную сделку и передавая свою Электронно-цифровую подпись, вы рискуете оказаться жертвой мошенников. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.