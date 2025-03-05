Kaspi.kz получил рейтинг инвестиционного уровня от Moody’s

Компания Kaspi.kz получила второй международный кредитный рейтинг.Moody’s присвоило Kaspi.kz рейтинг инвестиционного уровня Baa3 со стабильным прогнозом. Это соответствует инвестиционному кредитному рейтингу BBB- и стабильному прогнозу, полученному от Fitch во второй половине 2024 года.По мнению аналитиков Moody’s, рейтинг отражает диверсифицированный бизнес-профиль Kaspi.kz, лидирующие позиции по развитию МСБ и хорошие финансовые показатели, включая рентабельность, капитализацию и ликвидность.Михаил Ломтадзе, глава и соучредитель Kaspi.kz: «Это уже второй рейтинг инвестиционного уровня, получ

Компания Kaspi.kz получила второй международный кредитный рейтинг.

Moody’s присвоило Kaspi.kz рейтинг инвестиционного уровня Baa3 со стабильным прогнозом. Это соответствует инвестиционному кредитному рейтингу BBB- и стабильному прогнозу, полученному от Fitch во второй половине 2024 года.

По мнению аналитиков Moody’s, рейтинг отражает диверсифицированный бизнес-профиль Kaspi.kz, лидирующие позиции по развитию МСБ и хорошие финансовые показатели, включая рентабельность, капитализацию и ликвидность.

Михаил Ломтадзе, глава и соучредитель Kaspi.kz:

«Это уже второй рейтинг инвестиционного уровня, полученный Kaspi.kz за последние несколько месяцев. Международные рейтинговые агентства отмечают нашу диверсифицированную бизнес-модель, лидирующие позиции на рынке, а также стабильно высокие финансовые результаты».

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.

В январе 2025 года Kaspi.kz приобрел 65,41% акций Hepsiburada, ведущей технологической платформы электронной коммерции в Турции. Гарвардская школа бизнеса написала два тематических исследования о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты MBA в Гарварде.

Kaspi.kz котируется на Nasdaq с января 2024 года.