Катарская компания получила 75% доли в строящемся ГПЗ в Атырауской области

75% доли в строящемся газоперерабатывающем заводе мощностью 1 млрд кубических метров в Атырауской области было передано катарской стороне, сообщает телеграмм-канал Нефтегазового совета Казахстана. В отчетности «Самрук-Казына» отмечается, что стоимость доли составляет 71,1 млрд тенге. Оператором строительства ГПЗ является ТОО «GPC Investment».

Ранее в Дохе состоялась встреча представителей QazaqGaz с участниками проекта ГПЗ в Атырауской области, среди которых — Power International Holding (учредитель UCC), Kazakh Construction Group и китайская компания HBP.

На встрече были обсуждены вопросы ускорения строительства ГПЗ на месторождении Кашаган. Напомним, что сделка по приобретению 75% доли в проекте UCC Holding уже завершена, и в настоящее время процесс транзакции продолжается, с передачей операционного контроля в управление катарского UCC Holding.

Кроме того, стороны обсудили перспективные проекты, связанные с газопереработкой на Кашагане мощностью 2,5 млрд кубометров в год, строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент» и строительство газопровода «КС-14-Актобе-Костанай».

Напомним, компания GPC Investment была основана в феврале 2019 года. Она зарегистрирована как малое предприятие с численностью персонала до пяти человек. Отсутствие опыта реализации крупных проектов в нефтегазовой отрасли у компании вызвало удивление в Атырауской области и сомнения в ее способности справиться с таким масштабным проектом.

В январе 2024 года компания была передана Фонду «Самрук-Казына», а менее чем через месяц Фонд полностью передал свою долю в компании в обмен на акции Фонда, а затем – в АО «НК QazaqGaz» в оплату акций последнего.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в своем обращении народу Казахстана сказал, что он поручил правительству ускорить создание газоперерабатывающих мощностей на месторождениях «Кашаган» и «Карачаганак». Дорогим газом в ЗКО возмутились не только население, но и крупные производители, которым АО «КазГазАймак» повысил розничную цену на газ на 72%.