Казахстан планирует поставлять автомобили в Афганистан со следующего года

Заместитель премьер-министра не уточнил, какие автопроизводители откликнулись на это предложение. Он отметил, что для запуска такого бизнеса важно найти надежного партнера в Афганистане.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции 23 октября 2024 года рассказал о возможности экспорта казахстанских автомобилей в Афганистан, сообщает Zakon.kz. Он отметил, что на казахстанско-афганском форуме поступило предложение наладить поставки машин в эту страну.

— На самом деле, Кабул, как город, очень хорошо развивается, идет строительство, этажное строительство, торговля хорошо идет... Поэтому попросили организовать встречи и возможности организации автоцентров для продажи б/у и новых наших машин. Я уже с несколькими людьми связался по этому вопросу, и мы сейчас этот вопрос прорабатываем, — сказал Серик Жумангарин.

Заместитель премьер-министра не уточнил, какие автопроизводители откликнулись на это предложение. Он отметил, что для запуска такого бизнеса важно найти надежного партнера в Афганистане.