Казахстан планирует поставлять автомобили в Афганистан со следующего года

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пресс-конференции 23 октября 2024 года рассказал о возможности экспорта казахстанских автомобилей в Афганистан, сообщает Zakon.kz. Он отметил, что на казахстанско-афганском форуме поступило предложение наладить поставки машин в эту страну.
— На самом деле, Кабул, как город, очень хорошо развивается, идет строительство, этажное строительство, торговля хорошо идет... Поэтому попросили организовать встречи и возможности организации автоцентров для продажи б/у и новых наших машин. Я уже с несколькими людьми связался по этому вопросу, и мы сейчас этот вопрос прорабатываем, — сказал Серик Жумангарин.
Заместитель премьер-министра не уточнил, какие автопроизводители откликнулись на это предложение. Он отметил, что для запуска такого бизнеса важно найти надежного партнера в Афганистане.
— Я думаю, что в следующем году реально уже первые машины начинать продавать. Я попросил их взять на себя вопросы, связанные с помещением, строительством и так далее. Вчера мы очень важный вопрос решили. Сегодня должен был открыться корреспондентский счет одного из крупнейших банков Афганистана у нас в одном из казахстанских банков. Это такое большое "окно" в Афганистан прорубается, поскольку пойдут прямые платежи. До сих пор мы пользовались услугами кыргызстанских, узбекистанских банков и банков Персидского залива, оставляя там маржу определенную. Теперь этим будет заниматься казахстанский банк, и это коренным образом изменит ситуацию в торговле не только с Афганистаном, но и в принципе с регионом, – заверил Серик Жумангарин.