Казахстанцам грозит наказание за использование чужой ЭЦП

В Казахстане с 13 марта 2025 года вступил в силу новый вид административного правонарушения, который предусматривает ответственность за использование ЭЦП другим лицом.

В Казахстане с 13 марта 2025 года вступил в силу новый вид административного правонарушения, который предусматривает ответственность за использование электронной цифровой подписи другим лицом, сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Также согласно новым нормам, увеличили срок для привлечения к административной ответственности физических и юридических лиц за нарушения в сфере защиты персональных данных и ЭЦП – теперь он составляет один год вместо прежних двух месяцев со дня совершения преступления.

— Ранее административная ответственность предусматривалась только за незаконную передачу ключа ЭЦП третьим лицам и непринятие владельцем регистрационного свидетельства мер для его защиты. После вступления в силу поправок к ответственности начнут привлекать как лицо, передавшее ЭЦП, так и лицо, использовавшее её, — пояснили в ведомстве.

Стоит отметить, за обработку персональных данных и несоблюдении мер по их защите в три раза увеличили штраф. Ранее штрафы варьировались от 10 до 1000 МРП в зависимости от состава правонарушения и категории субъекта предпринимательства. Теперь они составляют от 30 до 2000 МРП (от 117 тысяч до 7,8 млн тенге в 2025 году).