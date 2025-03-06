Казахстанцы побили рекорд по тратам на лечение зубов

При этом большую часть расходов на стоматологию оплачивали не из пенсионного фонда.

По информации аналитиков Первого кредитного бюро, в 2024 году казахстанцы потратили на стоматологические услуги 209,9 млрд тенге. Это рекорд за последние пять лет, а по сравнению с 2023 годом расходы выросли в 1,5 раза.

Доходы стоматологов активно росли в последние четыре года, кроме 2023-го. В 2021 и 2022 годах они почти удваивались. Первый скачок произошел после разрешения на досрочное снятие пенсионных накоплений, второй — после повышения порога этих изъятий.

В прошлом году спрос на стоматологию снова вырос. Это произошло на фоне обсуждений о возможных ограничениях на снятие пенсий и приостановке бюджетных выплат работающим пенсионерам. Хотя эти меры так и не ввели, многие казахстанцы, похоже, испугались и решили потратить деньги заранее. При этом большую часть расходов на стоматологию (в среднем 80%) оплачивали сами люди.

Еще один фактор роста — подорожание услуг. С 2021 по 2024 год их стоимость в среднем увеличивалась на 11,5% в год, а самый резкий скачок был в 2022-м — 18,3%. (Государственные и корпоративные расходы указаны без НДС, личные расходы населения — с учетом НДС).