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Социум Экономика Здоровье

Казахстанцы побили рекорд по тратам на лечение зубов

При этом большую часть расходов на стоматологию оплачивали не из пенсионного фонда.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстанцы побили рекорд по тратам на лечение зубов

По информации аналитиков Первого кредитного бюро, в 2024 году казахстанцы потратили на стоматологические услуги 209,9 млрд тенге. Это рекорд за последние пять лет, а по сравнению с 2023 годом расходы выросли в 1,5 раза.

Доходы стоматологов активно росли в последние четыре года, кроме 2023-го. В 2021 и 2022 годах они почти удваивались. Первый скачок произошел после разрешения на досрочное снятие пенсионных накоплений, второй — после повышения порога этих изъятий.

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В прошлом году спрос на стоматологию снова вырос. Это произошло на фоне обсуждений о возможных ограничениях на снятие пенсий и приостановке бюджетных выплат работающим пенсионерам. Хотя эти меры так и не ввели, многие казахстанцы, похоже, испугались и решили потратить деньги заранее. При этом большую часть расходов на стоматологию (в среднем 80%) оплачивали сами люди.

Еще один фактор роста — подорожание услуг. С 2021 по 2024 год их стоимость в среднем увеличивалась на 11,5% в год, а самый резкий скачок был в 2022-м — 18,3%. (Государственные и корпоративные расходы указаны без НДС, личные расходы населения — с учетом НДС).

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