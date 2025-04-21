Казахстанцы стали чаще смотреть отечественное кино

По данным аналитиков Data Hub, в 2024 году кинотеатры Казахстана увеличили доходы до 43,9 млрд тенге. Однако этот рост оказался скромнее, чем в предыдущие годы. Ранее рост был куда стремительнее. В 2021 году выручка кинотеатров увеличилась на 131,7%, а в 2022 — на 97,5%.

Это объясняется тем, что отрасль восстанавливалась после тяжёлых ограничений во время пандемии. Например, в 2020 году доходы кинотеатров упали в 3,6 раза. Уже в 2022 году им удалось не только выйти на допандемийный уровень в текущих ценах, но и почти догнать его в сопоставимых.

В 2023 году рост доходов был связан уже не с восстановлением, а с другими факторами. Один из них — повышенный интерес к казахстанским фильмам. Хотя отечественные картины (14,7 млрд тенге) заработали меньше зарубежных (20,5 млрд тенге), их доходы выросли почти вдвое быстрее: на 58,5% против 24,7%.

В 2024 году разница почти исчезла. Доходы от казахстанских фильмов достигли 17,8 млрд тенге, от зарубежных — 24,2 млрд. Если учесть рост цен на билеты, то реальный прирост выручки составил всего 8,1% — это самый низкий показатель за последние 11 лет. Тем не менее даже с учётом инфляции выручка кинотеатров в 2024 году стала рекордной с 2011 года.

Фото Data Hub

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