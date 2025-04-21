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Происшествия Социум

Начальника ЖКХ наказали за фиктивные отметки осуждённых

Из 87 человек, состоящих на учёте в службе пробации, восемь не выполнили наказание полностью.
Жулдызхан Хасангалиева
Начальника ЖКХ наказали за фиктивные отметки осуждённых

Прокуратура города Актау проверила, как осуждённые выполняют общественные работы. Из 87 человек, состоящих на учёте в службе пробации, восемь не выполнили наказание полностью, но при этом в документах стояли отметки, что они отработали.

Участки для уборки определял городской акимат. Выяснилось, что сотрудники структурного подразделения МИО плохо контролировали выполнение работ. По итогам проверки прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.

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Фото: pixabay.com

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