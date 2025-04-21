Начальника ЖКХ наказали за фиктивные отметки осуждённых

Из 87 человек, состоящих на учёте в службе пробации, восемь не выполнили наказание полностью.

Прокуратура города Актау проверила, как осуждённые выполняют общественные работы. Из 87 человек, состоящих на учёте в службе пробации, восемь не выполнили наказание полностью, но при этом в документах стояли отметки, что они отработали.

Участки для уборки определял городской акимат. Выяснилось, что сотрудники структурного подразделения МИО плохо контролировали выполнение работ. По итогам проверки прокуратура привлекла к дисциплинарной ответственности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.

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