«Запрещенку» в продуктах пыталась передать заключенному жительница ЗКО

В Западно-Казахстанской области предотвратили попытку проноса запрещенных предметов в исправительное учреждение.
4 апреля в колонии №27 при проведении стандартной проверки продуктовых передач, предназначенных для длительного свидания, сотрудники пресекли попытку проноса техники, запрещенной внутренним распорядком.
Женщина, прибывшая на длительное свидание, пыталась скрытно пронести на территорию учреждения роутер и наушники. Запрещенные предметы изъяли в ходе досмотра.
В отношении женщины возбудили административное производство по факту попытки передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Материалы направлены в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения.
Ранее сообщалось, что десять иностранцев оштрафовали в ЗКО.
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