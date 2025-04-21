«Запрещенку» в продуктах пыталась передать заключенному жительница ЗКО

В Западно-Казахстанской области предотвратили попытку проноса запрещенных предметов в исправительное учреждение.

4 апреля в колонии №27 при проведении стандартной проверки продуктовых передач, предназначенных для длительного свидания, сотрудники пресекли попытку проноса техники, запрещенной внутренним распорядком.

Женщина, прибывшая на длительное свидание, пыталась скрытно пронести на территорию учреждения роутер и наушники. Запрещенные предметы изъяли в ходе досмотра.

В отношении женщины возбудили административное производство по факту попытки передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Материалы направлены в уполномоченные органы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее сообщалось, что десять иностранцев оштрафовали в ЗКО.

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