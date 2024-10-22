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Происшествия Социум

Ударил ножом беременную жену и пинал по голове: казахстанцу вынесли приговор

Из материалов дела следует, что инцидент произошел 13 июля 2024 года в 21:30 перед торговым центром. Между супругами возникла ссора и мужчина, зная, что его жена беременно умышленно нанес ей удары ножом в спину, бедра и грудь. Далее он начал пинать женщину по голове. Кстати, в момент преступления он был пьян. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.
Арайлым Усербаева
Ударил ножом беременную жену и пинал по голове: казахстанцу вынесли приговор

В специализированном межрайонном уголовном суде Мангистауской области рассмотрели дело в отношении мужчины. Его обвинили в покушении на убийство беременной женщины. 

Из материалов дела следует, что инцидент произошел 13 июля 2024 года в 21:30 перед торговым центром. Между супругами возникла ссора и мужчина, зная, что его жена беременна, умышленно нанес ей удары ножом в спину, бедра и грудь. Далее он начал пинать женщину по голове. Кстати, в момент преступления он был пьян. Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью. 

В конфликт вмешались полицейские и посетители торгового центра. Только по этой причине злоумышленник не смог довести свои намерения до конца.  

Сам подсудимый в суде заявил, что раскаивается в содеянном и попросил назначить ему минимальное наказание. Потерпевшая, напротив, потребовала лишить его свободы. 

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. 

Приговор не вступил в законную силу. 

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