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Социум

Казахстанку уволили за отказ работать в другом городе

Верховный суд признал увольнение незаконным.
Жулдызхан Хасангалиева
Казахстанку уволили за отказ работать в другом городе

Как сообщили в пресс-службе верховного суда, женщина работала в компании с 2020 года. В 2024 году ей сообщили, что место работы переносится в Жанаозен, и вручили соответствующее уведомление. Она отказалась его подписывать, и об этом составили акт. 26 апреля работодатель издал приказ об увольнении, сославшись на Трудовой кодекс.

Сотрудница попыталась оспорить увольнение, но согласительная комиссия даже не стала рассматривать ее жалобу. Тогда она подала иск, но местные инстанции поддержали работодателя. Ей пришлось обращаться в верховный суд Казахстана. Там признали увольнение незаконным. По закону работодатель может менять условия труда, но не вправе переводить сотрудника в другой город без его согласия. Это уже считается не изменением условий труда, а переводом на другую работу.

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Верховный суд обязал компанию восстановить бухгалтера в должности, выплатить ей зарплату за время вынужденного прогула и возместить расходы на адвоката.

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